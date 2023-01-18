وزير الخارجية: رؤية المملكة 2030 تسمح ببناء اقتصاد المنطقة ككل

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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن رؤية المملكة 2030 تسمح ببناء اقتصاد المنطقة ككل.

وأشار وزير الخارجية خلال مشاركته في المنتدي الاقتصادي العالمي “دافوس”، اليوم الأربعاء، إلى أن المملكة تركز على الحوار والاستثمار للمستقبل لصالح المنطقة ككل.

وتابع الأمير فيصل: “نسعى لاقتصادات صلبة وقوية في المنطقة ونتعاون مع كل دول الجوار”.

وأضاف الوزير إن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام.

من المتوقع أن تفقد الهند لقبها كأسرع اقتصاد رئيسي نمواً هذا العام لصالح السعودية، وسط ضعف الطلب في الداخل والخارج.

يأتي ذلك، بعدما أشار التقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء الهندية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس.