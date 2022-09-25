وزير الخارجية: ندعو إيران للالتزام بتعهداتها النووية وبناء الثقة مع جيرانها

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دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إيران للالتزام بتعهداتها النووية وبناء الثقة مع جيرانها، مشيرًا إلى أن طهران عليها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف الوزير في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، «نؤكد على دور الأمم المتحدة في حل الخلافات سلميًا»، وفق قناة «الشرق».
وأشار الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن المملكة تؤكد أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وحريصة على تحقيق غايات الأمم المتحدة.
وتابع وزير الخارجية، إننا ندعم الدعوة الليبية لمغادرة القوات الأجنبية دون تأخير .
وحول الشأن اللبناني قال الوزير، نرفض أن يكون لبنان منطلقًا للأعمال الإرهابية أو تصدير المخدرات، مشيرًا إلى أن المملكة تدعم سيادة لبنان واستقلاله.
وأردف: إننا ندعم جهود المبعوث الأممي لحل الأزمة في سوريا، لافتا إلى أن الشرق الأوسط بأمسّ الحاجة لترسيخ الأمن والاستقرار.
وحول الشأن اليمني قال الوزير، إننا نؤكد أهمية وصول السلع إلى تعز ثالث أكبر مدن اليمن، كما أن المملكة ملتزمة بتثبيت الهدنة في اليمن وصولًا لتحقيق السلام.
ونوه الوزير بوجوب تمكين المجلس الرئاسي اليمني من أداء مهامه، منوها بأن الأمن في الشرق الأوسط يتطلب حلًا عادلًا للقضية الفلسطينية.
وأكمل وزير الخارجية، إننا نؤيد الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الروسية- الأوكرانية.