وزير الخارجية: هدفنا وقف دائم لإطلاق النار في غزة

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أكد وزير الخارجية الأأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن المملكة تعمل على وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

كما قال في مؤتمر صحفي من الأمم المتحدة في نيويورك “الهدنة في غزة غير كافية وهدفنا الوقف الدائم لإطلاق النار”.

وتابع “العنف ليس حلاً، والأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار تتصاعد دولياً”.

كذلك قال إن الوضع في غزة لا يحتمل، مبيناً أن الرأي العام العالمي بشأن ما يحدث في غزة بدأ يتغير.

وتابع “على المجتمع الدولي وقف القتل والحصار وتقديم الإنسانية في غزة”، مؤكدا رفض المملكة لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف “نأمل أن يبنى على الهدن المؤقتة في غزة هدن أخرى”، مبيناً أنه بجهود مصر وقطر هناك فرصة لتمديد الهدنة في القطاع.

تزامناً مع ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء أن بلاده “متفائلة للغاية” بإعلان تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة مجدداً خلال الساعات المقبلة.

وقال ماجد الأنصاري لشبكة “سي إن إن” الأميركية: “نأمل أن نتمكن في غضون ساعات قليلة من إطلاق سراح الدفعة الأخيرة (من المحتجزين)، وأن نكون قادرين أيضاً على الإعلان عن تمديد” الهدنة.

بدورهما، قال مصدران أمنيان مصريان الأربعاء إن المفاوضين الذين يسعون لتمديد الهدنة المستمرة لستة أيام في غزة يعتقدون أن من الممكن تمديدها ليومين آخرين.

وكان مصدر مطلع على مفاوضات تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، كشف سابقا أن حماس “أبلغت الوسطاء بموافقة الفصائل الفلسطينية على تمديد الهدنة أربعة أيام”، حسب ما نقلت فرانس برس.

وتحتجر الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس، ما يقارب 240 إسرائيلياً من ضمنهم جنود وضباط إسرائيليون، فضلاً عن أجانب منذ الهجوم المباغت الذي شنته في السابع من أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما أفضى اتفاق الهدنة الذي أتى بعد أسابيع من الوساطات المصرية القطرية الأميركية، حتى الآن إلى إطلاق سراح نحو 180 فلسطينياً من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن 66 إسرائيلياً من النساء والأطفال أيضاً، فضلاً عن عدد من الأجانب.