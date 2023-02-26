وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الأوكراني سبل حل الأزمة مع روسيا

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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف، واستعرضا جهود المملكة لإيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.

وأعلن بن فرحان عن تقديم المملكة 410 ملايين دولار لمساعدة لأوكرانيا، مؤكدا للرئيس الأوكراني أن المملكة مستمرة مع جميع الأطراف لبحث فرص لتسوية الأزمة.

وتشمل المساعدات مواد إغاثية بقيمة 100 مليون دولار، ودعماً بالغاز المسال ومشتقات النفط بمبلغ 300 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية إن المملكة تعمل مع أصدقائها في أوكرانيا على تخفيف آثار الأزمة اقتصاديا وتبحث مع الجانب الأوكراني فرص استمرار التعاون الاستثماري.