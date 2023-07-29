وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، من سيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، حيث أكد سمو وزير الخارجية على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجربات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية الوصول المساعدات الأساسية.

كما جدد سمو وزير الخارجية دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبد الشقيق.