وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المملكة المتحدة

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة السيد جيمس كليفرلي.

وتم خلال الاتصال مناقشة تطوّر الأوضاع في جمهورية السودان، حيث دعا الوزيران طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، وإنهاء العنف، وحماية المدنيين، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة أوجه التنسيق تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.