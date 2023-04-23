وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وناقش الوزيران خلال المكالمة الهاتفية التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.

واستعرض الجانبان العلاقات المتينة بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما ناقشا أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.