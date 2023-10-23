وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الدنمارك

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‏‌‎تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس لوكه راسموسن.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة، لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.

وناقش الجانبان، أهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي من خلال العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، لإيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.