وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعرب سمو وزير الخارجية عن بالغ قلقه حيال استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكداً أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في وقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وشدد سمو وزير الخارجية خلال الاتصال على ضرورة وضع آليات فعّالة لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين.