أهم الاخبارأبرز الموادمحليات

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 4 مايو 2023 - 8:25 مساءً

المناطق_واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكد سموه خلال الاتصال على استمرار المملكة في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها.

وبحث الاتصال، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها.

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

الوسوم
صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 4 مايو 2023 - 8:25 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى