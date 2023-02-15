وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية التونسي

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية نبيل عمّار.

وفي بداية الاتصال هنأ سمو وزير الخارجية معالي وزير الخارجية التونسي بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً لخارجية الجمهورية التونسية الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية التونسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.