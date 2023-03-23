وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية الجزائري

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أحمد عطاف.

وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وهنّأ سموه خلال الاتصال، وزير الخارجية الجزائري بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له كل التوفيق والسداد.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.