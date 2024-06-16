وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة (السّلام في أوكرانيا) بمدينة لوتسيرن السويسرية

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رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء السبت، وفد المملكة في قمة (السلام في أوكرانيا) بمدينة لوتسيرن السويسرية.

وأكد سموه خلال كلمته التي ألقاها في القمة، أن مشاركة المملكة تأتي انطلاقًا من التزامها بدعم كافة الجهود الرّامية إلى إنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام عادل وأمن مستدام.

وقال سمو وزير الخارجية:” إنه منذ اندلاع الصراع أكدت المملكة على مركزية القانون الدولي، وأهمية حل الخلافات سلميًا من خلال الحوار، وضرورة الحد من التوترات والتخفيف من الآثار العالمية للحرب”.

وأضاف:” إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإكمالا لمساعي المملكة الحميدة وجهودها السابقة في هذا الصراع، يعبّر عن استعداد المملكة مجددًا للتوسط بين طرفي النزاع والمساعدة في التوصل لحل لإنهاء الصراع الدائر”.

ولفت سموه إلى أن جهود المملكة أسهمت بشكل إيجابي في تبادل مئات السجناء بما في ذلك العديد من الرعايا الأجانب.

وشدد سمو وزير الخارجية على دعم المملكة للمجتمع الدولي في أي خطوة يخطوها لعقد مفاوضات جادة، قائلا :” إنه من الضروري التأكيد على أن أي عملية جادة ستتطلب مشاركة روسية فيها، ونأمل أن تؤدي نتائج هذه القمة لتحقيق هذه الأهداف”.

وضم وفد المملكة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.