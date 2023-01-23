وزير الخارجية يستقبل رئيس جمهورية بالاو

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، فخامة الرئيس سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، وذلك على هامش زيارة فخامته الرسمية إلى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.