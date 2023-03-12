وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء توفالو ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية توفالو السيد كاسيا ناتونو.

ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، والتمنيات لحكومة وشعب توفالو دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

عقب ذلك عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال وجلسة المباحثات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.