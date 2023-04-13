وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية هولندا

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة هولندا فوبكه هويكسترا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الهولندية في العديد من مجالات التعاون، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية – الأوكرانية)، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا بما يحقق الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.