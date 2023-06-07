وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في بالرياض اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلندي السيد دون برامودويناي، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.