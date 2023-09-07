وزير الخارجية يستقبل نظيره الياباني ويوقعان على مذكرة تفاهم في شأن الحوار الإستراتيجي

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم (الخميس)، وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي.

وجرى خلال الاستقبال، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن الحوار الإستراتيجي بين وزيري خارجية السعودية واليابان، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين.

عقب ذلك، رأس وزير الخارجية، ووزير خارجية اليابان، الاجتماع الأول للحوار الإستراتيجي بين وزيري خارجية السعودية واليابان، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات بين السعودية واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك في المجالات السياسية، وتكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

حضر الاجتماع الأول للحوار الإستراتيجي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير الإدارة العامة للدول الآسيوية بوزارة الخارجية السفير محمد المطرفي، ومن الجانب الياباني، سفير اليابان لدى السعودية فوميو إيواي.