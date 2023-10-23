وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية بوركينا فاسو

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتطورة بين المملكة وبوركينا فاسو، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصةً التطورات في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر، ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.

عقب ذلك، وقّع الوزيران على مذكرة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وبوركينا فاسو، وذلك لتكثيف التنسيق والتعاون المشترك بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد الدوسري.