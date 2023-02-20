وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية ماليزيا

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الوزارة، اليوم، معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا الدكتور زمبري عبدالقادر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف التنسيق المشترك في المجال السياسي، وتوطيد التعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.