وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول الكاريبي

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شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الاثنين، في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول الكاريبي (ACS)، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78 بمدينة نيويورك.

وقد شارك في الاجتماع أصحاب السمو والمعالي من دول الخليج ودول الكاريبي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، حيث جرى خلاله بحث أوجه تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج ودول الكاريبي بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توطيد التنسيق المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى استعراض جهود الجانبان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق تطلعات البلدان والشعوب.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.