وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمنظمة الجماعة الكاريبية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام لمنظمة الجماعة الكاريبية السيدة ناتالي بارنيت، وذلك على هامش الاجتماع العادي الثامن والعشرين للمجلس الوزاري لرابطة دول الكاريبي المنعقد في جمهورية غواتيمالا.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة والمنظمة، كما تم مناقشة أجندة المؤتمر، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.