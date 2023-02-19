وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية السيدة كومفورت إيرو، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيال العديد من الموضوعات، ومن أبرزها الأزمة (الروسية – الأوكرانية)، والجهود الدولية الرامية للوصول إلى حلٍ سياسياً يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف العمل المتعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.