وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو الإيطالية

المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو الإيطالية الدكتور أليساندرو بروموفو، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء، الحديث عن أهمية الأمن والاستقرار في دعم أهداف التنمية المستدامة وازدهار الشعوب، كما تطرقا الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس على النمو والتقدم للدول والشعوب.

وتناول الجانبان ما تشهده المملكة من تطور متسارعٍ في مجال توطين القطاعات الأمنية والدفاعية، واستكشاف الفضاء في ضوء رؤية المملكة 2030، وما تحمله من فرص ضخمة للمستثمرين المحليين والأجانب في العديد من المجالات.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.