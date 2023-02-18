وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لشركة BMW

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المدير التنفيذي لشركة BMW السيد أوليفر زيبس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء، الحديث عن أهمية الأمن والاستقرار في دعم أهداف التنمية المستدامة وازدهار الشعوب، كما تطرقا الجانبان إلى النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، وما تحمله من فرص ضخمة للمستثمرين المحليين والأجانب في العديد من المجالات.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.