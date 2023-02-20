وزير الخارجية يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السيد أنطونيو فيتورينو، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الجهود الإنسانية والتنموية التي تقدمها المملكة في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون الدولي بما يسهم في حماية حقوق المهاجرين، كما تطرقا الجانبان إلى العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.