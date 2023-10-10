وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.

وناقش الطرفان تطورات الأوضاع غير المسبوقة التي تعيشها غزة ومحيطها في ظل استمرار العمليات العسكرية، وأن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لتخفيف آثار هذه الأزمة على المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة إيجاد حل عادل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.