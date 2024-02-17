وزير الخارجية يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير الأستاذ وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية الأستاذ محمد اليحيى.