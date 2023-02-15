وزير الخارجية يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ في مملكة بلجيكا

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي رئيسة مجلس الشيوخ في مملكة بلجيكا السيدة ستيفاني دوز، وذلك بمقر مجلس الشيوخ في العاصمة بروكسل.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون البرلماني تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا الدكتور خالد الجندان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.