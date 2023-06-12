وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية كيريباتي

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم، فخامة الرئيس تانيتي ماماو رئيس جمهورية كيريباتي وزير الخارجية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

ونقل سمو وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كيريباتي دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‏‌‎ وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.