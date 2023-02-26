وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الرئيس الأوكراني

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، وذلك في مقر الرئاسة في العاصمة كييف.

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، وأوجه المساعدات المقدمة من المملكة لأوكرانيا وشعبها الصديق بهدف التخفيف من آثار الأزمة.

كما تطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.