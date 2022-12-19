وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، وذلك بمقر وزارة خارجية تركمانستان في العاصمة عشق آباد.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، مأدبة غداء، تكريمًا لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.