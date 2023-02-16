وزير الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية البلجيكية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا حاجة لحبيب، وذلك بمقر وزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا الدكتور خالد الجندان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.