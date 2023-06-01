وزير الخارجية يلتقي وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة “بريكس” بمدينة كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة “بريكس” والتي تنعقد تحت شعار “شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة”.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.