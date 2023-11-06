وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية إندونيسيا

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، المنعقد بجدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين العزّل، وأهمية تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية العاجلة لتجنب حدوث كارثة إنسانية.

كما تطرق الجانبان إلى سبل تعزيز العمل الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام.