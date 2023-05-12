وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية بنما

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة العلاقات الخارجية في جمهورية بنما خانينا تيواني مينكومو، وذلك على هامش الاجتماع العادي الثامن والعشرين للمجلس الوزاري لرابطة دول الكاريبي المنعقد في جمهورية غواتيمالا.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق والتشاور القائم سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية (غير المقيم) لدى جمهورية غواتيمالا هيثم المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.