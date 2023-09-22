وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية فرنسا

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78 في مدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما بحث الجانبان، فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية السعودية 2030، وأهمية دعم المصالح المشتركة بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.