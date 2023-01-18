وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد بيلاوال بوتو زرداري، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

‌‎وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، وبالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان تعزيز العمل المشترك الهادف إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى “دافوس 2023”.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.