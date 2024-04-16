وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية باكستان

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، بمعالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.