وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين جانج، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني.