وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية سنغافورة

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وذلك على هامش مراسم التوقيع على وثيقة انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الجانبان إلى سبل تكثيف التنسيق الثنائي بما يخدم مصالح البلدين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل العامودي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.