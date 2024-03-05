وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية طاجيكستان

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.