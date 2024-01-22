وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فرنسا

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، ستيفان سيجورنيه، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المنعقد في بروكسل.

وفي بداية اللقاء، هنّأه سمو وزير الخارجية، بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً لأوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.