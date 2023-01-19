وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية كوريا

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية كوريا بارك جين، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

‏‌‎وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكورية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان تعزيز العمل المشترك الهادف إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، إلى جانب مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى “دافوس 2023”.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.