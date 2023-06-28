وزير الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ويثمن رعايتهما لحجاج بيت الله الحرام

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رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، ولشعب المملكة، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع منسوبي وزارة الخارجية حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وثمّن سمو وزير الخارجية جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيّدهما الله – بالعناية الكريمة والاهتمام المتواصل بحجاج بيت الله الحرام، وتسخير كافة الخدمات والتسهيلات والرعاية العالية على الأصعدة كافة، لضيوف الرحمن حتى يؤدّوا مناسكهم في طمأنينة ويُسر.

كما رفع سمو وزير الخارجية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، على ما قدموه من دعم للقطاعين العام والخاص، والذي انعكس بشكلٍ جلي على جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

ونوّه سموه بجهود منسوبي وزارة الخارجية في الداخل وبعثات المملكة في الخارج، على ما قدّموه من عملٍ متفانٍ ومتكاملٍ بالتعاون مع الجهات الحكومية، تتوّج بالنجاح في إصدار نحو 1.627 مليون تأشيرة إلكترونية لحجاج الخارج، والصادرة بشكلٍ إلكتروني من السفارة الرقمية بمنصة التأشيرات لوزارة الخارجية لموسم حج عام 1444هـ، مثمناً العمل المكثف للأجهزة الحكومية التي أسهمت بإنجاح مبادرة طريق مكة، التي نُفذت في 7 دول هذا العام، بهدف تسريع وتسهيل كافة الإجراءات أمام ضيوف الرحمن.