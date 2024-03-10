وزير الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان

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رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسمه ونيابةً عن منسوبي وزارة الخارجية كافة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، والشعب السعودي والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك أعوامًا عديدة والمملكة تنعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ.