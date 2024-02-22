وزير الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة كافة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال سموه: إن الاحتفاء بذكرى مرور ثلاثة قرون على تأسيس المملكة يزيدنا اليوم فخراً واعتزازاً بما قام به أجدادنا من بناءٍ للدولة السعودية على أساسٍ متماسك الأركان، وثوابت راسخة تؤكد التلاحم بين القيادة والشعب.

وأضاف سمو وزير الخارجية، أن ما تشهده المملكة اليوم من تقدم ورفعة في ضوء رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات ما هو إلا تحقيقاً للخطط الطموحة والتطلعات العالية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيّدهما الله – لما فيه من تعزيز ونماء لمكانة المملكة الرائدة إقليماً ودولياً على الأصعدة كافة، مثمناً كافة التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة – حفظها الله – في مواصلة التنمية وتطوير المملكة والإنسان السعودي، واهتمامها في دعم العمل الدبلوماسي وتطويره للإسهام في تحقيق طموحات المملكة وأهدافها المستقبلية.