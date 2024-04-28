وزير الخارجية يُشارك في جلسة بعنوان “من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب: إعادة بناء الثقة”

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شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة بعنوان “من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب: إعادة بناء الثقة”، وذلك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض.

وأكد سموه في بداية حديثه أن الوضع في غزة كارثي بكل المقاييس الإنسانية، مشيراً إلى أن مايحدث يُعد فشل كامل للنظام السياسي الدولي الحالي للتعامل مع هذه الأزمة.

وقال سمو وزير الخارجية إن :”الأزمة دخلت اليوم شهرها السابع وما زلنا في نقاش لا ينتهي حول ما إذا كان ما يكفي من الشاحنات يدخل إلى غزة أم لا، إنه أمر غير معقول وغير مقبول على الإطلاق”.

وأوضح سموه إلى أن أغلب الشركاء في المجتمع الدولي يؤيدون فكرة حل الدولتين، قائلاً: “نحن لا نركز فقط على حل الأزمة الحالية بل نريد حلاً للمشكلة الأكبر للوصول إلى التزام حقيقي بحل الدولتين”.

ورداً على سؤال حول دور المملكة في المنطقة، أكد سمو وزير الخارجية أن المملكة تركز على نشر السلام والأمن في المنطقة والعالم، وأيضاً المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون العالمي، والابتكار، إلى جانب الحفاظ على المناخ ومواجهة كافة التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.