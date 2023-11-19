وزير الداخلية البحريني يستقبل أمين التحالف الإسلامي

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استقبل معالي وزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالعاصمة المنامة اليوم, الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات التي وصل إليها التحالف الإسلامي والمتعلقة بالمبادرات وإستراتيجيته التي يقوم عليها في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة, إلى جانب بحث أوجه التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي ومملكة البحرين وفرص التعاون بين الجانبين المتمثلة في المركز المشترك لمكافحة الإرهاب ومركز التحريات المالية والمركز الوطني للأمن السيبراني.

وعلى هامش اللقاء، شارك اللواء المغيدي في حوار المنامة في نسخته التاسعة عشرة والمنعقدة في مملكة البحرين، وذلك في سياق حرص التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على تفعيل برامج التواصل مع الدول الأعضاء لتعزيز التعاون المشترك.