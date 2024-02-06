وزير الداخلية التركي: 5 جرحى في إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول

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أعلن وزير الداخلية التركي، إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول، مشيرا إلى مقتل مسلحين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزير الداخلية التركي، إنه تم إلقاء القبض على منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة.

وكانت قناة “القاهرة الإخبارية”، قد أفادت منذ قليل، بوقوع حادث إطلاق نار في محيط قصر تشاجلايان العدلي في إسطنبول.

وشهدت إسطنبول الأسبوع الماضي، هجوم مسلح على أحد الكنائس الكاثوليكية، أسفر عن مقتل شخصا.

ومن جانبه، أدان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأشد العبارات، الحادث الإرهابي الذى استهدف كنيسة كاثوليكية بمدينة إسطنبول التركية.

وقال المتحدث الرسمي، في تدوينة على حسابه على منصة “إكس”: “خالص التعازى لحكومة وشعب دولة تركيا الصديقة، وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل”.